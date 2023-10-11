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«Просто співайте. Не ґвалтуйте наші мізки»: Олег Скрипка знову розлютив мережу міркуваннями про жінок

11:53 11 жовтня 2023
Скрипка

Лідер гурту ВВ Олег Скрипка, якого нещодавно розкритикували за скандальні висловлювання про роль жінки, вважає, що в Україні немає фемінізму, а от жертвами домашнього насильства частіше є чоловіки.

Такими думками артист поділився в інтерв'ю Олексію Суханову.

За словами Скрипки, в Україні є «деякі радикальні феміністки», які не поважають чоловіків і хочуть «побудувати свій амазонський світ» без них.

«У минулому в Європі, на жаль, був мачизм, і фемінізм — це реакція на мачизм. В Україні мачизм майже не представлений», — вважає музикант.

В оточенні Скрипки, за його словами, з домашнім насильством стикаються лише чоловіки.

На думку музиканта, якщо чоловік порушує закон, то жінка дуже добре захищена законом. Якщо ж жінка порушує закон, то чоловік не захищений взагалі.

Разом з тим музикант підтримує емансипацію жінок. На його думку, самостійна, автономна зріла як особистість жінка вже здатна зустрітися з іншою особистістю, з чоловіком.

Він засуджує «незрілість і паразитизм», бажання «сісти чоловіку на голову».

Більшість коментаторів пишуть, що у Скрипки каламбур в голові, він намагався давати відповіді на запитання, але йому краще співати, а не давати інтерв'ю.

Скрипка й раніше попадав у скандал у зв'язку з його висловлюваннями про фемінізм.

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