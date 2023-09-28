Олег Скрипка знову потрапив у скандал через висловлювання про фемінізм

Лідер гурту ВВ Олег Скрипка, відомий своїми різкими висловлювання про роль жінок, знову потрапив у скандал. І знову через висловлювання про фемінізм. В новому інтерв’ю артист поділився своїми думками про те, яким має бути українське суспільство.

Олег Скрипка вважає, що усі українці мають дотримуватися «традиційного» ладу в родинах, а жінки «поважати» чоловіків. На думку музиканта, фемінізм та ЛГБТ спільнота — негативно впливають на популяцію.

«У людства є два механізми: один механізм, щоб розмножуватися, а інший — щоб зупинити популяцію. На жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей, є хвороби, є епідемії, є фемінізм, є ЛГБТ історія. Я не проти ЛГБТ-історії та феміністок, але я за здорове суспільство, щоб Україна розвивалася і процвітала. А для цього мусить бути основа, як у хасидів і справжніх українців», — сказав Олег Скрипка.

Він також вважає, що в родині, де жінка підтримує фемінізм, не може бути багато дітей та щасливих стосунків.

«Якщо ти хочеш мати четверо дітей, в такій родині фемінізм зупиняє популяцію. Немає поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінок, а жінка веде себе як верхня, то це — БДСМ, а не родина», — додав Скрипка.

Разом з тим, Скрипка запевняє, що поставиться з порозумінням, якщо хтось із його чотирьох дітей з віком заявить про свою «нетрадиційну» орієнтацію.

Раніше через некоректне висловлювання про жінок у мережі захейтили Іво Бобула.

Нагадаємо, також Олег Скрипка потрапив у гучний скандал через виступ на фестивалі в Чорногорії на підтримку російських музикантів-біженців.

Фото: instagram.com/o.skrypka

167

Читайте нас у Facebook та Instagram