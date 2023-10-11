Легенда опери: Анджеліну Джолі не впізнати в новій ролі, з якою вона повернулася у кіно

Анджеліна Джолі, яку запідозрили в романі з Ротшильдом, в одному з інтерв'ю розповіла, що після розставання з Бредом Піттом восени 2016 року вона скоротила професійну діяльність, щоб не бути занадто довго далеко від дому та дітей. Минуло два роки з моменту виходу її останнього фільму — стрічка Marvel «Вічні» вийшла в листопаді 2021 року. Тепер володарка «Оскара» повертається на екран з великою роллю — легендарної оперної співачки Марії Каллас. Режисером біографічного фільму «Марія» є Пабло Ларраїн, який також зняв «Спенсер» і «Джекі».

Наразі зйомки відбуваються в Парижі, Будапешті та Мілані. Опубліковані перші фотографії зі знімального майданчика, на яких виконавиця головної ролі постає в образі Марії Каллас. На одному знімку Анджеліну Джолі можна побачити в гламурному образі, на іншому її важко впізнати в товстих окулярах в роговій оправі та бежевому в'язаному джемпері. Як повідомляє Deadline, костюми Анджеліни Джолі виготовлені за зразками оригінального вбрання Каллас. Продюсери консультувалися з групами з захисту прав тварин, такими як PETA, щодо використання старих хутряних виробів з архіву художника по костюмах Массімо Кантіні Парріні, та вирішили не використовувати нове хутро.

За повідомленням американського журналу Deadline, у стрічці «Марія» її автори зосередяться на останніх днях співачки в Парижі в 1970-х роках і перекажуть «бурхливу, чудову і трагічну історію» оперної ікони. Сценарій, який був завершений ще до страйку сценаристів, написав Стівен Найт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з'явилася на публіці з новою дуже короткою стрижкою.

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