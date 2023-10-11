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Дворазовий олімпійський чемпіон побрався через місяць після народження сина (фото)

19:14 11 жовтня 2023
Амалі Юель та Аксель Лунд Свіндаль

Легендарний норвезький гірськолижник, дворазовий олімпійський чемпіон 40-річний Аксель Лунд Свіндаль, в якого у вересні народився син Шторм, побрався зі своєю коханою — 29-річною легкоатлеткою Амалі Юель, повідомляє blick.ch.

Спортсмен попросив руки своєї красуні, і та відповіла згодою. «Вона сказала так!» — написав спортсмен у спільному Instagram, не вказавши, щоправда, коли відбудеться весілля.

До речі, знімок пари, що сяє, в соцмережі збирає тисячі лайків та коментарів. Одними з перших щасливу пару привітали великі гірськолижники Олександр Кільде, К'єтіль Янсруд та Ліндсі Вонн.

Зазначимо, що минулого року Аксель Лунд Свіндаль повідомив, що має рак яєчок. У вересні 2022-го гірськолижника прооперували, і йому вдалося перемогти страшну хворобу.

Нагадаємо, що норвежець один з найтитулованіших гірськолижників в історії. Окрім двох золотих медалей Олімпійських ігор Ванкувера-2010 та Пхенчхана-2018, він також має «срібло» та «бронзу» Ігор у Канаді. У багатій колекції Свіндаля дев'ять нагород чемпіонатів світу, п'ять з яких золоті. Титулований гірськолижник, який завершив кар'єру у 2019 році, дворазовий переможець загального заліку Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк оголосила про заручини.

Фото Instagram

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