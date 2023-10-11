Українці готові віддати владу військовим після війни: що показало соцопитування

До ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, позитивно ставляться лише 15,1% опитаних українців, тоді як негативно — 63,8%. При цьому після війни 51% українців готові довірити владу в Україні політичній силі, заснованій військовими.

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного наприкінці вересня 2023 року, оприлюднили у Центрі Разумкова.

26% опитаних дотримуються думки, що нова політична сила може з’явитися з уже існуючих політичних партій, 24% - з волонтерського середовища, 18,5% - з організацій громадянського суспільства, 17% - з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 8% - з бізнес-середовища.

Негативне ставлення до проведення виборів під час війни респонденти найчастіше обґрунтовували тим, що в країні немає грошей на вибори (36%), наявністю законодавчої заборони (32%), проблематичністю із забезпеченням безпеки учасникам голосування (31%) та іншими причинами.

Ті ж респонденти, які підтримали проведення виборів під час війни, аргументують тим, що це треба для підтримки демократії в країні (6%), необхідністю змінити владу (5%) або принаймні її оновити (5%), а також іншими причинами.

Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка — не вище 2,3%.

Нагадаємо, що ідею про проведення виборів в Україні у 2024 році озвучив американський сенатор Грем під час візиту до Києва у серпні 2023 року. В Україні її сприйняли не надто схвально. Так, днями Володимир Зеленський відкинув свою участь у виборах, якщо вони відбудуться під час війни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю журналістам з Румунії.

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