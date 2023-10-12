Обезголовлені тіла: бойовики ХАМАС влаштували різанину в кібуці Кфар Аза

Бойовики ХАМАС влаштували моторошну бійню в кількох ізраїльських населених пунктах, які розташовані поруч із кордоном із сектором Газа. Страшні картини розправи над мирними жителями постали перед очима солдатів і офіцерів ЦАХАЛу, коли вони увійшли в ці кібуци.

Найжахливіша різанина сталася в мальовничому кібуці Кфар-Аза. Це була ізраїльська фермерська громада з населенням близько 750 осіб, багато з яких — сім'ї з маленькими дітьми. Тепер це місце перетворилося на кладовище…

«Матері, батьки, немовлята, молоді сім'ї вбиті у своїх ліжках, у вітальнях, у саду», — заявив журналістам ізраїльський генерал-майор Ітай Верув. Досвідчений офіцер був приголомшений, коли солдати йшли від дверей до дверей, від хати до хати, щоб зібрати тіла вбитих.

Розчавлене дитяче ліжечко лежить біля згорілого будинку. Трупи розкидані вулицями. Мішки для трупів вишикувалися в ряд на відкритому баскетбольному майданчику. Усюди сморідний запах смерті.

«Це не війна, це не поле битви. Це різанина», — сказав Верув.

«Деякі жертви були обезголовлені», — додав він. «Я ніколи не бачив нічого подібного, а прослужив уже 40 років», — сказав генерал-майор.

Кфар-Аза розташований лише за 3 км від сектора Газа. Кібуц став одним із перших, куди увірвалися бойовики. За даними на 11 жовтня, терористи вбили понад 1200 осіб в Ізраїлі. Влада країни заявила, що 7 жовтня стало для ізраїльтян власним 11 вересня. І кількість жертв продовжує зростати. Тільки на музичному фестивалі, який проводили в пустелі поруч із сектором Газа, було знайдено 260 тіл.

Авідор Шварцман, який вижив під час нападу на Кфар-Азу, розповів, що він ховався зі своєю дружиною і однорічною донькою в спеціальній безпечній кімнаті їхнього будинку понад 20 годин. Потім прийшли ізраїльські солдати, і Авідор із сім'єю зміг вийти.

«Всюди були тіла. Всюди трупи», — розповів 38-річний чоловік. «Ми бачили, як наш маленький шматочок раю був повністю спалений. Кров була всюди», — додав Шварцман.

У вівторок, 10 жовтня, ЦАХАЛ провів іноземних журналістів через кібуц, де руїни згорілих будинків височіли над вулицями, засіяними мертвими жителями і бойовиками, підпаленими автомобілями, купами зламаних меблів та іншими уламками.

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Офіційної кількості загиблих у кібуці Кфар-Аза поки що немає. Ізраїльські солдати все ще обшукують будинки, які, як вони підозрюють, можуть бути заміновані вибухівкою.

Представник військового відомства на місці події повідомив, що внаслідок нападу загинули десятки жителів.

Бойовики ХАМАС протаранили паркан кібуца, можливо, використовуючи землерийну машину, розчищаючи шлях десяткам інших терористів, які змогли пройти через пролом. Вони прибули на мотоциклах і дельтапланах. Верув оцінив загальну кількість бойовиків, які увійшли в кібуц, приблизно в 70 осіб. Вони були озброєні автоматами Калашникова, гранатометами і ручними гранатами.

Тіла деяких бойовиків все ще можна побачити лежачими на вулицях навколо кібуца в чорних сорочках, штанах кольору хакі та армійських жилетах.

Раніше повідомлялося про загибель Май Наїм — онуки знаменитого екстренера збірної Ізраїлю з футболу Шломо Шарфа. Дівчина була на музичному фестивалі, що проходив біля кордону із сектором Газа.

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