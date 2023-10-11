Красуню-онуку знаменитого футбольного тренера знайшли мертвою в Ізраїлі (фото)

У середу, 11 жовтня, в Ізраїлі поховають 22-річну Май Наїм — онуку знаменитого екстренера збірної країни з футболу Шломо Шарфа та племінницю наставника «Хапоеля» (Рішон-ле-Ціон) Юваля Наїма, вбиту бойовиками ХАМАС під час збройного вторгнення на Землю Обітовану, повідомляє one.co.il.

Красуня стала однією з численних жертв серед гостей музичного фестивалю Supernova, що проводився у пустелі біля кордону із сектором Газа. Повідомлялося, що в момент атаки Май вдалося сховатись, але пізніше зв'язок з нею обірвався. Через три дні було знайдено тіло дівчини.

Май Наїм та Шломо Шарф

«Сім'ю зруйновано. Май була діамантом сім'ї. Світ до і після неї ніколи не буде тим самим. Ми всі зламані. Неможливо оговтатися від такого удару», — відреагував на смерть племінниці Юваль Наїм.

Нагадаємо, що 80-річний Шломо Шарф — один із найзнаменитіших тренерів в історії Ізраїлю. Свого часу фахівець, котрий народився в Радянському Союзі, сім років очолював збірну країни, з якою, зокрема, сенсаційно обіграв на «Парк де Пренс» команду Франції (3:2), чим сприяв непотраплянню суперника на ЧС-1994. Під його керівництвом «Маккабі» з Хайфи тричі ставав чемпіоном Ізраїлю і виграв Кубок Інтертото. Після завершення тренерської кар'єри Шарф працював футбольним коментатором на радіо та телебаченні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст загинув від рук терористів в Ізраїлі, відзначаючи свій день народження.

Фото Instagram

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