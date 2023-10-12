Буданов розповів, як росія допомогла ХАМАС атакувати Ізраїль

За кілька днів, які пройшли з моменту атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, з обох боків загинуло приблизно по 1 200 осіб. У Секторі Газа, по якому ізраїльскі війська продовжують завдавати ударів, як стверджує місцевий МОЗ, вночі загинула 51 особа, а близько 280 людей зазнали поранень. В ЦАХАЛ зазначають, що завдають ударів, зокрема, по мережі тунелей, що використовують бойовики.

В Україні вважають, що у цій війні є «російський слід». Про це, зокрема, говорив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв`ю «Українській правді».

«Перш за все, нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо. Всі могли бачити відео у соцмережах — абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки», — зазначив він та додав, що хоч це і не ноу-хау війни в Україні, але таку тактику могли застосовувати лише ті, хто воював на нашій территорії — росіяни.

Він звернув увагу на те, що перед тим, як бойовики ХАМАС вторглися в Ізраїль, на території Лівану почала офіційне мовлення російська станція «Супутник» арабською мовою, яка розповсюджує інформацію у пропагандистському стилі з явними російськими наративами. До речі, наприкінці вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля. А у період з 22 по 24 вересня відбувся офіційний візит російської військової делегації в Іран.

«Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Наразі зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони», — додав Буданов.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зміститься увага з війни в Україні на війну в Ізраїлі у плані наданні військової допомоги, керівник військової розвідки зазначив, що це все залежить від часу, протягом якого триватимуть бойові дії.

На думку Буданова, якщо це триватиме до кількох тижнів, то особливих проблем нема, а якщо довше — то певні проблеми будуть, адже не тільки в Україну треба буде постачати озброєння та боєприпаси.

Керівник ГУР МО України не виключає, що наразі світ наближається до глобальної війни: «Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси».

Раніше у Центрі національного спротиву заявляли, що терористів ХАМАС для нападу на Ізраїль готували бойовики пвк «вагнер», які вибули з Білорусі у напрямку країн Африки. Саме вони були залучені до передачі бойового досвіду бойовикам.

Фото зі сторінки ГУР МО України

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