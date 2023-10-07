Напад ХАМАС на Ізраїль: бої йдуть у 13 населених пунктах

Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію.

Про це заявив речник ЦАХАЛ Річард Гехт, повідомляє CNN.

«Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бої. Сподіваюся, до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів», — сказав представник армії Ізраїлю.

Він зазначив, що наразі ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані «десятки тисяч» резервістів.

«Ми повністю розгорнуті та зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми відправили сили до точок вторгнення, і ми поступово повертаємо територію та намагаємося подбати про всіх цих людей, які увійшли», — додав Гехт.

Крім того, британське видання The Guardian опублікувало інфографіку з ізраїльськими населеними пунктами, в які увійшли сьогодні бойовики ХАМАС. Так, бої зараз йдуть в 13 населених пунктах, зокрема у місті Сдерот.

Зазначимо, що сьогодні вранці терористи руху ХАМАС атакували Ізраїль з Сектору Гази. Після масштабного ракетного обстрілу Ізраїля, бойовики зайшли на територію міста Сдерот. Станом на зараз відомо про щонайменше 40 загиблих та понад 700 поранених в Ізраїлі.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у «стані війни», а Збройні сили оголосили контртерористичну операцію «Залізні мечі».

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