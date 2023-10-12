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Гроші

Змінилася сума міжнародної грошової допомоги потерпілим від війни українцям: що важливо знати

11:34 12 жовтня 2023
Гривні

Міжнародна організація з міграції (МОМ) збільшила суму допомоги українцям, які постраждали від війни, — з 2 220 до 3 600 гривень на члена родини.

Як зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції, такі виплати здійснюються протягом 3 місяців.

«Ця зміна відбулася через те, що попередня сума (2220 гривень) є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому розмір виплат був переглянутий. Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін», — зазначили у міністерстві, але попередили, что збільшену суму отримають ті, хто зареєструвався на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року. Для осіб, зареєстрованих до цієї дати, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2 220 гривень на члена сім’ї.

Для отримання додаткової інформації щодо програми багатоцільової грошової допомоги від МОМ можна звернутися на гарячу лінію:

  • (095) 106−55−55 (безкоштовно лише для Vodafone);
  • (096) 106−55−55 (безкоштовно лише для Київстар);
  • 0 800 210 555 (безкоштовно для всіх операторів).

Нагадаємо, що американська благодійна організація Дукат/Cash for Refugees наразі приймає заявки на отримання одноразової фінансової допомоги для сімей з України, сума базової фінансової допомоги на родину складає приблизно 4 415 грн.

Фото — Pixabay

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