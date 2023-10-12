Гвінет Пелтроу шокувала шанувальників, розповівши, як використовує свою статуетку «Оскар»

Відома акторка Гвінет Пелтроу, яка періодично розважається з Меган Маркл і принцом Гаррі, шокувала армію своїх шанувальників, показавши, як використовує статуетку «Оскар». Нагадаємо, премію Американської кіноакадемії вона отримала 1999 року за головну жіночу роль у фільмі «Закоханий Шекспір».

Пелтроу дала відеоінтерв'ю журналу Vogue під рубрикою «73 питання». Зйомки проходили в особняку 51-річної акторки і бізнес-леді в Гемптоні, штат Нью-Йорк. В одному з фрагментів Гвінет показала, який вигляд має її прекрасний сад.

І раптом у кадр потрапила хвіртка на задньому дворі. Її підпирав… «Оскар»!

«Мій дверний стоппер! Працює відмінно», — з посмішкою заявила Пелтроу.

«Щойно я отримала „Оскара“, це викликало в мене свого роду кризу ідентичності. Це було божевілля. Я не знала, що мені робити далі, куди йти? Розумієте, ви заробили найголовніший приз у світі кіно. Це занадто», — зізналася Гвінет. Вона додала, що цей успіх став для неї «справді шкідливим».

Після такої заяви глядачі й справді подумали, що Пелтроу тепер використовує статуетку як дверний упор.

У соцмережах посипалися коментарі. У результаті представник актриси Ройял Тененбаумс заявив, що Пелтроу просто дуріла.

«Звичайно, це жарт», — сказав він наступного дня після публікації інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Гвінет Пелтроу розмістила свій гостьовий будинок на Airbnb і запросила переночувати в ньому.

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