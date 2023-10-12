Битва за Авдіївку: ЗСУ знищили важливий міст, який з`єднує окуповані Горлівку та Донецьк (фото, відео)

На Донеччині де вже котрий день поспіль точаться важкі бої в районі Авдіївки, українські бійці знищили важливий міст, що має ускладнити логістику ворога, який штурмує фронтове місто.

Шляхопровід знаходиться на трасі, що з`єднує тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату та Горлівку — між двома останніми населенними пунктами.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомляв, що бої навколо міста та обстріли населенного пункту ворогом не вщухають вже три дні, передає «Суспільне». Так, за минулі дві доби ворог завдав близько 30−35 авіаційних та ракетних ударів. Під постійними обстрілами — коксохімічний завод, де напередодні ракета прилетіла у цистерни із залишками смоли, після чого розпочалася пожежа. За словами Барабаша, місцями українські військові намагалися точково контратакувати.

Важливість цього фронтового міста підкреслив й президент України Володимир Зеленський: «Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати».

Раніше речник об’єднаного пресцентру Олександр Штупун зазначав, що метою окупантів є оточення міста.

А журналіст Юрій Бутусов пояснював, чому Авдіївка на Донеччині має для ворога стратегічне значення.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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