Анна Саліванчук показала пишний бюст посеред Києва у зухвалій фотосесії

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка не боїться сміливих експериментів, збурила мережу провокативними світлинами. Зірка влаштувала зухвалу фотосесію посеред Києві — вона позувала на Хрещатику з оголеним бюстом, який ледве прикрила жакетом.

Таким чином Анна вирішила привернути увагу до серйозних проблем сьогодення, з якими стикаються українці. Акторка, яка вчиться на психолога, каже, що і сама переживає те саме і часом важко справляється з емоціями та психологічним станом.

«І не просто вірус і вітрянка, а все набагато глобальніше — онко, забирають квартиру несправедливо, згорів будинок, рак крові, хворі діти, облисіння через стреси і ще купу всього- і це тільки ті люди, які оточували мене за останній тиждень. Я вже мовчу про нашу війну, Харків, Авдіївку, Ізраїль, дітей, чоловіків, жінок, воєнних. І це тільки початок… У нас усіх розбиті серця. Ми всі тримаємось з останніх сил», — пише Саліванчук в інстаграмі.

Вона дає кілька порад, як зберегти себе й свій внутрішній ресурс для повноцінного життя, попри все. Зокрема, вона радить не спілкуватися з токсичними людьми, які «намагаються на рівному місці зробити проблему і вивести тебе з колії. А також не критикувати себе, відкинути всі страхи та сумніви, не засуджувати себе за негативні думки, а навчитися трансформувати їх і не забувати себе хвалити.

«Полюбіть свої недоліки так само, як і переваги. Вони така ж частина вашої особистості, як і все інше. Доглядайте своє тіло — стежте за тим, що ви їсте і п'єте. Коли дивіться на себе в дзеркало, робіть це з любов'ю, а не з роздратуванням. Не бійтеся просити допомоги і не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях та перевагах — розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся — ви прекрасні, ви унікальні, і ви гідні всього найкращого», — пише Саліванчук.

Вона каже, що особисто її мотивують діти та улюблена робота.

Не всі користувачі мережі оцінили креативний підхід Анни. Одні засипають її компліментами та дякують за поради. Інші вважають таку фотосесію недоречною під час війни та критикують акторку.

Нагадаємо, нещодавно Анні виповнилося 38 років. Вона натхненно доглядає за своєю фігурою, багато займається в залі. Також вона гастролює з виставою містами України. Окрім того встигає поєднувати кар’єру з вихованням двох синів. На початку року акторка впала обличчям об сходи та сильно травмувалася, їй довелося робити операцію.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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