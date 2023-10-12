«На вимогу свого військового керівництва маю повертатися до України»: Женя Галич скасував виступи за кордоном та їде на фронт

Лідер гурту O. TORVALD Євген Галич, який наразі є військовослужбовцем, повідомив про скасування виступів колективу у США й Канаді, де вони мали дати благодійні концерти разом із гуртом «Друга Ріка».

У своєму відеозверненні артист повідомив, що за наказом військового керівництва мусить повернутися до України і вирушити на передову.

«Я неодноразово наголошував, говорив про те, що поки в країні йде війна і діє військовий стан, я першою чергою військовий. А далі вже артист і музикант. Так сталося, що я не зможу відвідати тур США і Канадою разом із гуртом „Друга Ріка“. Ситуація в країні змінюється щодня, і наразі ситуація така, що на вимогу свого військового керівництва я маю повертатися до України», — пояснив Євген.

Він також зазначив, що така ситуація, коли він змушений скасовувати заплановані заходи, стається не вперше. Так, він не зміг бути присутнім на презентації нового треку «Дихай», команда скасувала низку заходів, бо за наказом відправилася в Бахмут, де й досі тривають запеклі бої.

В дописі зазначається, що усі концерти в межах туру відбудуться, але тільки за участю гурту «Друга Ріка». Бажаючі можуть повернути квитки через сайт квиткового оператора. Частину коштів з концертів обіцяють направити на купівлю 100 FPV-дронів для наших військових.

Нагадаємо, нещодавно Галич разом з побратимами потрапив у жахливу аварію, в якій дивом всі вціліли.

Фото: instagram.com/jenia_galich

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