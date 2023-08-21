Дивом вижив: Женя Галич потрапив у моторошну аварію

Відомий співак і музикант, лідер гурту O. Torvald Женя Галич, який нещодавно розкритикував киян за надмірні веселощі під час війни, днями потрапив у моторошну аварію. Про це артист, який зараз є бійцем 135-го окремого батальйону Територіальної оборони України, розповів у соціальних мережах та показав фото пошкодженої військової машини.

Як, де і чому сталася аварія музикант розповідати не став. Але видно, що машина переверталася, у суттєво неї пошкоджений дах, вибите лобове скло, машина злетіла з дороги десь у поле.

Євген лише зазначив, що їм з побратимами дуже повезло і назвав цей день своїм другим днем народженням.

«Сьогодні у мене і моїх побратимів другий день народження. Дякую Янголу-охоронцю. Життя дало нам ще один шанс. Значить, ми тут потрібні. Поборемось», — коротко прокоментував інцидент Женя Галич.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що актор Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП, в якій серйозно постраждав чоловік.

Також співак MELOVIN потрапив у аварію в Києві. Артист був пасажиром таксі.

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