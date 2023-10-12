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ЗСУ підтвердили «пошкодження» російського військового корабля внаслідок інциденту у Чорному морі

11:47 12 жовтня 2023
Патрульний катер ЧФ РФ

Напередодні у телеграм-каналах з`явилася інформація, що на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя, звідки ЗСУ витісняють ворожий флот, був пошкоджений патрульний корабль чф рф «Павєл Державін». Однією з версій називали підрив на міні.

А сьогодні інформацію про пошкодження підтвердив «Радіо Свобода» речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, хоча і не став розповідати, що саме сталося.

За його словами, корабель відноситься до російського флоту, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

Нагадаємо, що нещодавно у ГУР МО України підтвердили ракетний удару по окупантах в районі Джанкоя, в результаті якого ворог зазнав втрат. Російські пабліки стверджували, що загинули та були поранені елітні спецназівці головного управління генштабу рф (гру).

Фото з відкритих джерел

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