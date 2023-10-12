росію викинули з олімпійського співтовариства: названо офіційну причину

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раніше виключив можливість допуску країн-терористів на Олімпіаду-2024 у Парижі, ухвалив рішення тимчасово призупинити членство олімпійського комітету росії (ОКР).

Це було зроблено після того, як ОКР включив до свого складу регіональні комітети окупованих українських територій — так званих ДНР та ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей, порушивши тим самим олімпійську хартію. Подальше рішення головного олімпійського органу спричинить не лише усунення країни-окупанта від участі в Іграх, а й відсутність фінансування з боку МОК.

При цьому остаточного рішення щодо допуску окремих спортсменів із нейтральним статусом до Олімпіади в Парижі МОК ще не ухвалив.

IOC Executive Board suspends Російський Olympic Committee with immediate effect.



IOC statement: pic.twitter.com/vS7YoT1MLx October 12, 2023

Утім, те, що їх викинули з цивілізованої олімпійської спільноти, схоже, представників країни-терориста особливо не турбує. «Сьогодні МОК ухвалив чергове контрпродуктивне рішення з очевидним політичним підґрунтям. Закріпивши таким чином де-юре те, що було зроблено де-факто ще в лютому 2022 року. На російських спортсменів, переважна більшість з яких, як і раніше, безпідставно відлучена від міжнародних виступів, цей крок ніяк не впливає. Статус нейтралізації залишається без змін. ОКР як учасник міжнародного спортивного руху залишає за собою право захисту власних інтересів, а також інтересів спортсменів та організацій суверенної країни, яких ми сумлінно представляємо», — йдеться в офіційній заяві олімпійського комітету росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА скасував скандальне повернення росії до міжнародного футболу.

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