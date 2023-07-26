Офіційно: країни-терористи не будуть представлені на Олімпіаді в Парижі
Рівно за рік до старту XXXIII Олімпійських ігор у Парижі, куди вперше в історії пробилася наша футбольна збірна, було офіційно оголошено рішення про недопуск спортсменів із країн-терористів, росії та білорусі, а також Гватемали до участі у змаганнях.
Про це повідомив голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, підписуючи листи-запрошення для 203 країн. «З Олімпіадою-2024 у Парижі ми справді можемо розраховувати на початок нової ери Ігор, — зазначив функціонер. — Ці Олімпійські ігри будуть більш інклюзивними, молодшими, більш міськими та стійкішими. Це будуть перші Олімпійські ігри, які відбудуться з ідеальним гендерним паритетом. Таким чином, і в багатьох інших відносинах ми можемо очікувати, що ці Ігри відповідатимуть нашій олімпійській програмі від початку до кінця».
При цьому, як зазначається, рішення щодо допуску до участі в Олімпіаді окремих спортсменів із росії та білорусі (Гватемала не допущена до Ігор самим МОКом) прийматиметься додатково. Нагадаємо, що президент МОК неодноразово робив суперечливі заяви щодо можливості участі представників країн-терористів у міжнародних змаганнях, зокрема майбутній Олімпіаді.
«Місія Олімпійських ігор — об'єднати цілий світ у мирному змаганні. У нашому тендітному світі, де зростають конфлікти, розбіжності та війни, нам як ніколи потрібна ця сполучна сила. Олімпійські ігри мають будувати мости взаєморозуміння та дружби», — додав у своїй промові Томас Бах, явно не усвідомлюючи масштаби руйнувань та людського горя, які принесли нелюди на українську територію.
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