Протягом минулої доби ворог, як і раніше, намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки. Загалом противник завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення:

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де відбито понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 — по пунктах управління та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

Станом на ранок п`ятниці, 13 жовтня, втрати особового складу ворожої армії наблизилися до 286 тисяч — за добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу окупантів. Було знищено 26 танків, 49 ББМ та 44 артсистем.

Фото Генштабу

Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська з 10 жовтня одночасно атакували північний захід, захід та південь Авдіївки з використанням бронетанкових груп, вертольотів та зосередженої артилерії. У звіті аналітиків наводять слова очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, який розповідав, що російські сили за підтримки авіації ведуть наступ на 10−12 напрямках навколо населеного пункту. А українські військові спостерігачі охарактеризували російські наступальні операції як «велику атаку» та зазначили, що російські війська використовували у бою незвичайно велику кількість бронетехніки.

«ISW переглядає свою оцінку того, що російські атаки в районі Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на усунення українських сил, але зараз не готовий оцінити точні цілі та ймовірний результат російських зусиль на авдіївському напрямку», — йдеться у звіті.

Фото ISW

Зазначається, що станом на 12 жовтня росіяни не досягли якихось великих проривів біля Авдіївки і навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили, що дислоковані у місті. За оцінками ISW, з 10 жовтня російські підрозділи захопили 4,52 квадратних кілометри території з різних напрямків навколо Авдіївки. Тим часом російські джерела заявили, що російські сили намагаються створити «казан» навколо Авдіївки, але швидко визнали, що нинішні успіхи йдуть повільно.

«Кадри з геолокацією показують, що російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості, як мінімум, батальйонної тактичної групи (БТГ) у наступальних операціях у районі Авдіївки», — зазначають аналітики та посилаючись на публікації згадують «надійних джерел», пишуть про знищення під Авдіївкою 33 російські бронемашин та 15 танків. Втім, українці стверджують, що за найскромнішими оцінками, ЗСУ знищили як мінімум 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та транспортні засоби.

«Українські сили, що обороняються, завдають відносно великих втрат і пригнічують російську логістику біля Авдіївки, що, ймовірно, уповільнює темпи російського наступу. Російський блогер заявив, що темпи наступу рф сповільнилися і війська тепер зосереджуються на „якісних“ атаках після того, як зазнали початкових великих втрат техніки», — йдеться в аналітичному звіті, в якому також згадується про зруйнований ЗСУ міст, що на північний схід від Авдіївки між Ясинуватою та Горлівкою.

Російський «воєнкор» зазначав, що руйнація моста негативно вплине на російську логістику в районі Авдіївки і що російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами при спробі відновити міст через близькість до лінії фронту. В Інституті вивчення війни зазначають, що російський інформаційний простір, швидше за все, перебільшує рівень успіхів окупаційної армії на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі або повільні темпи просування.

Нагадаємо, що Генштаб вже другий день поспіль фіксує значні втрати російської армії — це результат боїв в районі Авдіївки. Зокрема, у мережу викладали відео, як ЗСУ нищать в районі населенного пункту російську техніку.

Фото Генштабу ЗСУ

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