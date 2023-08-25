В Україні масштабний збій на залізниці: потяги йдуть із великим запізненням через велику аварію
В Україні, де нещодавно повністю змінились графіки поїздів у напрямку Польщі, у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Затримуються такі поїзди:
711 Краматорськ-Київ
723 Харків-Київ
724 Київ-Харків
21 Харків-Львів
22 Львів-Харків
17 Харків-Ужгород
73 Харків-Перемишль
93 Харків-Хелм
«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», — повідомили в компанії.
Як писали «ФАКТИ», раніше Угорщина несподівано скасувала потяги українського спрямування.
Фото: «Укрзалізниця»440