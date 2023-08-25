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В Україні масштабний збій на залізниці: потяги йдуть із великим запізненням через велику аварію

15:41 25 серпня 2023
Укрзалізниця

В Україні, де нещодавно повністю змінились графіки поїздів у напрямку Польщі, у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Затримуються такі поїзди:

711 Краматорськ-Київ
723 Харків-Київ
724 Київ-Харків
21 Харків-Львів
22 Львів-Харків
17 Харків-Ужгород
73 Харків-Перемишль
93 Харків-Хелм

«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», — повідомили в компанії.

Як писали «ФАКТИ», раніше Угорщина несподівано скасувала потяги українського спрямування.

Фото: «Укрзалізниця»

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В Україні масштабний збій на залізниці: потяги йдуть із великим запізненням через велику аварію

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