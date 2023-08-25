В Україні масштабний збій на залізниці: потяги йдуть із великим запізненням через велику аварію

В Україні, де нещодавно повністю змінились графіки поїздів у напрямку Польщі, у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Затримуються такі поїзди:

711 Краматорськ-Київ

723 Харків-Київ

724 Київ-Харків

21 Харків-Львів

22 Львів-Харків

17 Харків-Ужгород

73 Харків-Перемишль

93 Харків-Хелм

«Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин. Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину», — повідомили в компанії.

Як писали «ФАКТИ», раніше Угорщина несподівано скасувала потяги українського спрямування.

Фото: «Укрзалізниця»

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