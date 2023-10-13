Футболіст «Шахтаря» зник після гри у Бельгії: сліди ведуть до росії

19-річний футболіст донецького «Шахтаря» Олександр Роспутько, який зник після гри команди U19 у Юнацькій лізі УЄФА на полі бельгійського «Антверпена», перебрався до росії, стверджує «Брутальний футбол».

За інформацією «Динамоманії», уродженець Горлівки, в активі якого чотири поєдинки у футболці юніорської збірної України (U19), після переможного матчу в Бельгії (2:1) втік з команди і не повернувся з гірниками на батьківщину. Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, — це акуратно складену форму півзахисника. Вихованець академії «Шахтаря», який відіграв за команду Олексія Бєліка у Бельгії усі 90 хвилин, вилучив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Олександр Роспутько (другий праворуч у верхньому ряду) перед грою у Бельгії

За неофіційною інформацією, нещодавно Роспутько погодився підписати з «Шахтарем» новий 5-річний контракт і з цієї причини був включений до складу делегації «помаранчево-чорних» на гру в Бельгії. Футбольний клуб «Шахтар» поки що офіційно не прокоментував інцидент.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу у складі збірної України виявився шанувальником «руського міра».

Фото ФК «Шахтар»

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