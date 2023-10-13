На зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя, де днями стався «інцидент» з патрульним кораблем чф рф «Павєл Державін», що, доречі, підтверджували і в ВМФ ЗСУ України, знов щось димить.

Канал «Крымский ветер» повідомив, що мешканці міста почули «глухий вибух» і що спрацювали сигналізації в багатьох автівкаї.

Вибухи чули у центрі Севастополя, на Північній стороні, в районі Стрілецької бухти та бухти Камишової.

Повідомлялося, що це міг вибухнути корабель — в мережу виклали фото та відео чорного диму на, попередьно, ракетному катері проєкту 21631 «Буян-М» — носії «Калибрів».

Також повідомлялося, що у море вийшов тральщик чф рф.

Тим часном представник окупаційної адміністрації развожаєв заявив, що гучні звуки в районі Північного молу — тренування розрахунків ППО, і що проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення акваторії Чорного моря.

Раніше в ГУР підтверджували факт ракетного удару по базі російських спецпризначенців під Джанкоєм, а також здійснення рейду українськіх бійців на узбережжя окупованого Криму.

Фото «Крымский ветер»

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