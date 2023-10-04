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Україна

Спецназ ГУР висадився у Криму: розвідники розповіли подробиці (відео)

16:02 4 жовтня 2023
Спецоперація у Криму

Сили оборони України продовжують боротьбу з російськими загарбниками. Українські спецпризначенці десантувались на території окупованого Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Спецпризначенці „Стугни“ та „Братства“ у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським! Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Коли відбулася висадка, ГУР не уточнює.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча — теж із певними втратами, пише «Українська правда».

«Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій», — пповідомив він.

Зазначимо, що командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур брав участь у звільненні острова Зміїний.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Україна повернула під контроль «вишки Бойка» у Чорному морі, а також завдала ударів по кораблю та підводному човну рф у окупованому Севастополі.

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