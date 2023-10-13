П’ятниця, 13-те: яка справжня причина поширеного забобону

Моторошний сезон офіційно настав. Цього року він прийшов навіть раніше за Геловін, бо саме в жовтні 13-те число випало на п'ятницю. Такий збіг — п'ятниця, 13-те в жовтні — трапляється вкрай рідко.

Взагалі, п'ятниця, 13-те буває не більше трьох разів на рік. У 2023 році це сталося вдруге. Першою була січнева п'ятниця. До речі, цього дня було зірвано найбільший лотерейний джек-пот у США — 1 мільярд 350 мільйонів доларів. І майже на цілий рік люди, які бояться цього популярного забобону, можуть зітхнути спокійно. Наступна п'ятниця, 13-те, настане тільки у вересні 2024 року.

Але чому люди так бояться цього дня? Багато хто вважає, що винен популярний американський фільм жахів. Однак слешер «П'ятниця, 13-те» вийшов набагато пізніше появи забобонів. Невбиваний маніяк у хокейній масці лише збільшив кількість тих, хто вірить у страшні особливості цього поєднання дня тижня і числа 13.

Доктор Філ Стівенс, колишній професор антропології з Університету Буффало, розповів газеті USA TODAY, справжню причину появи цього марновірства.

На думку Стівенса, «П'ятниця, 13-те» як феномен поєднує в собі два табу, взяті з Біблії. Згідно з історією Таємної вечері Ісуса, за столом сиділо 13 осіб, і це сталося в четвер. Після цього Христа заарештували і розіп'яли наступного дня — у п'ятницю.

«Отже, ми маємо число 13, яке згідно з давнім забобоном, приносить нещастя. Табу було порушено — 13 осіб за столом. І було покарання — Ісуса схоплено і розіп'ято. У п'ятницю. Ось ви й отримуєте подвійний удар. Обидва ці елементи об'єднуються в одне нове табу, набагато потужніше і страшніше. Тому люди бояться дня, коли п'ятниця і число 13 знову сходяться», — вважає американський учений.

Однак астрологи стверджують, що сьогодні день загалом буде вдалим, якщо тримати свої емоції під контролем і не конфліктувати.

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