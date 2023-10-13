Не позичайте гроші та не розповідайте свої сни: що ще не можна робити у п'ятницю, 13-го

П'ятницю будь-якого місяця, на яку припадає 13-те число, прийнято вважати «чорним» днем, коли слід бути напоготові, побоюючись численних неприємностей та невдач. Втім, астрологи стверджують, що сьогодні день загалом буде вдалим, якщо тримати свої емоції під контролем та не конфліктувати.

Є кілька пояснень щодо цього дня. Так, стверджується, що саме 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену тамплієрів, включаючи все його верховне керівництво. Пізніше тамплієри були страчені.

Втім, ця версія істориками серйозно не сприймається. «Нещасливим» 13 число називають і тому, що на таємній вечорі, після якої був затриманий і розп'ятий Ісус Христос, були присутні 13 апостолів. У тому числі й Юда, що його зрадив.

Знову ж таки, 13-те число називають «чортовою дюжиною».

У минулому столітті популяризації терміна «П'ятниця, 13-те» посприяла серія однойменних фільмів.

Особливо цей день «полюбили» різноманітні хакери, які приурочують до таких дат свої акції.

До речі, страх п'ятниці, 13-го, знайшов своє місце в психології та психіатрії — його називають «параскаведекатріафобією».

Так чи інакше, але в суспільстві сформувалося певне ставлення до таких «чорних днів» і, як наслідок, прикмети та заборони.

У п'ятницю, 13-го, не рекомендують:

грати весілля,

займатися серйозними проектами або підписувати важливі угоди,

не позичати гроші і не давати їх у борг,

не призначати візит до медиків, у тому числі й на важливі оперативні втручання,

конфліктувати, оскільки найменша сварка може бути роздутою «до небес»,

відвідувати перукарні та записуватися на манікюр.

Незважаючи на «грошові» заборони, цього року п'ятниця, 13 січня, стала дуже успішним днем для мешканця (або жительки) США — був зірваний один з найбільших лотерейних джекпотів в історії: 1 мільярд 350 мільйонів доларів.

Тим не менш, цього дня потрібно поберегтися метеозалежним людям — чергова магнітна буря розтягнеться на три дні: з 13 до 15 жовтня. А 14 жовтня, на додаток до всього, буде сонячне затемнення.

Фото Pixabay

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