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Події

Російський військовий корабель із «Калібрами» був атакований експериментальним озброєнням, — ЗМІ

12:58 13 жовтня 2023
Російський військовий корабель

Вибухи на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя, які місцева «влада» пояснювала навчаннями військових, схоже, мали зовсім іншу причину.

Як повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на свої джерела, СБУ разом з ВМС ЗСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин», що зазнав пошкоджень кілька днів тому, завдяки експериментальному озброєнню морських дронів

Джерела в СБУ деталі атаки наразі не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням.

«Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну „Алроса“, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет „Буян“ повторити „подвиг“ „Алроси“ не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням „Морських малюків“. СБУ попереджає москолоту — не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту», — зазначає один з організаторів спецоперації.

Напередодні пошкодження «Дєржавіна» підтверджували у ВМС ЗСУ, але причини не називали.

Фото «Крымский ветер»

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