Через ХАМАС: Ірану знову закрили доступ до 6 млрд доларів

Влада США і Катару домовилися поки що не надавати Ірану доступ до активів на суму 6 млрд доларів через різке загострення конфлікту навколо сектора Газа. Вашингтон вважає, що Тегеран причетний до несподіваної атаки ХАМАС на Ізраїль, проте прямих доказів у американців поки немає.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», раніше США ухвалили рішення розморозити 6 млрд доларів іранських грошей. Це було однією з умов угоди щодо звільнення п'яти американських громадян. Катар виступав посередником. Тому гроші були переведені на рахунки катарських банків.

Іран після цього дійсно звільнив громадян США. Їх доправили в Доху, звідки вони полетіли на батьківщину.

Але після масштабної атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль члени Конгресу США закликали адміністрацію президента Джо Байдена знову заморозити ці 6 млрд доларів. Конгресмени заявили, що Тегеран зможе використовувати ці гроші для подальшого фінансування терористичної організації ХАМАС.

Білий дім спочатку не хотів іти на такий крок. Адміністрація президента запевняла, що зазначені 6 млрд Іран зможе витрачати винятково на гуманітарні потреби.

Однак конгресмени продовжували наполягати. У четвер, 12 жовтня, газета The Washington Post повідомила, що перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо поінформував членів Палати представників і Сенату про ухвалене рішення. Він запевнив, що 6 млрд доларів «нікуди не подінуться найближчим часом». За словами Адейемо, Катар гарантував це.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і представник ради національної безпеки Джон Кірбі поки що не підтвердили інформацію про наявність такої домовленості між США і Катаром. При цьому глава Державного департаменту зазначив, що США зберігають за собою право заморозити іранські активи. І це не стане порушенням угоди зі звільнення заручників.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що наземна операція неминуча: Ізраїль закликав понад мільйон жителів сектору Гази евакуюватися найближчої доби.

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