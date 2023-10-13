Жеребкування Кубка України з футболу: Зінченко та Малиновський визначили в Празі пари ¼ фіналу (відео)

У п'ятницю, 13 жовтня, у конференц-залі Epet Arena у Празі, де команда Сергія Реброва зіграє у відборі Євро-2024 з Північною Македонією, відбулося жеребкування пар ¼ фіналу розіграшу Кубка України з футболу, з якого сенсаційно вилетіло київське «Динамо».

Боротьбу за трофей продовжать сім представників української прем'єр-ліги та один клуб з другого за силою дивізіону («Шахтар», «Зоря», «Олександрія» та «Ворскла» були «сіяними»). З легкої руки гравців нашої національної команди Олександра Зінченка та Руслана Малиновського жереб визначив такі чвертьфінальні пари:

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ)

«Вікторія» (Суми) — «Шахтар» (Донецьк)

«Полісся» (Житомир) — «Олександрія»

«Оболонь» (Київ) — «Ворскла» (Полтава)

Базовий день проведення матчів за путівки до півфіналу Кубка України — 1 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» стала останнім чвертьфіналістом Кубка країни.

Фото uaf.ua

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