Став відомий останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу: відеоогляд матчу

У середу, 12 жовтня, у Борисполі відбувся заключний матч 1/8 фіналу розіграшу Кубка України, з якого сенсаційно вилетів поки що чинний володар трофею київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

12 жовтня (середа)

«Маріуполь» — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Волошин, 45+3)

Представник першої ліги на попередній стадії вибив із турніру прем'єрліговий «Колос», але «зняти скальп» із ще одного представника найвищого вітчизняного дивізіону не вдалося.

Єдиний гол у матчі був забитий у компенсований час, коли луганці заробили штрафний у 20 метрах від воріт, і Волошин, як із гармати, увігнав м'яча під поперечину.

ФСК Маріуполь — Зоря — 0:1

Гол Волошина зі штрафного pic.twitter.com/VJYI6AtF33 October 12, 2023

26 вересня (вівторок)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1).

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:1 (Сапуга, 90+4, у свої ворота).

27 вересня (середа)

«Оболонь» (Київ) — «Динамо» (Київ) — 1:0 (Суханов, 57).

«Вікторія» (Суми) — «Минай» — 1:0 (Сасовський, 46).

«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Кушніренко, 90+2 — Адамюк, 77). По пенальті — 5:4.

«Чорноморець» (Одеса) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:1 (Бельмонте, 65, Шпорн, 90+4 — Приходько, 14).

«Металіст 1925» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 0:3 (Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74).

Додамо, що жеребкування ¼ фіналу Кубка України відбудеться у п'ятницю, 13 жовтня, самі матчі заплановані на 1 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та збірна України надовго втратили Андрія Ярмоленка.

Фото ФК «Зоря»

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