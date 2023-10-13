Справжнє бабине літо, але дуже коротке: у вихідні синоптики обіцяють зміну погоди

Як і обіцяли синоптики, потепління в Україні буде короткочасним, а з 15−16-го жовтня стане істотно холодніше.

Метеоролог Ігор Кибальчич пише, що коротке бабине літо принесли в Україну повітряні маси з південного заходу Європи. Але поступова зміна атмосферної циркуляції призведе до зниження температури повітря в неділю в західних і північно-західних областях, яка на початку наступного тижня пошириться на всю територію нашої країни.

«За весь осінній період буває по 2 — 3 баби літа, тому цілком ймовірно, що погода нам ще піднесе сонячні і теплі дні до кінця місяця», — ввважає метеоролог.

За його прогнозом, у суботу, 14 жовтня, у західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +21…+26°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10°С, удень +18…+23°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +18…+23°С.

У південних областях хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9°С, днем +16…+21°С.

У неділю, 15 жовтня, у західних областях очікується невеликий дощ, удень помірні опади. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +8…+13 °С.

У північних областях уночі без істотних опадів, удень пройдуть помірні дощі. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +13…+18 °С.

У центральних областях переважно без опадів, лише ввечері місцями почнеться невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +18…+23°С.

У південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +18…+23°С.

Синоптикиня Наталка Діденко також підтверджує, що субота, 14 жовтня, буде в Україні «синоптично прекрасною». На всій території суха, переважно сонячна, тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме +17…+22 градуси, у західних областях +20…+25 градусів.

Але на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15−20 метрів за секунду.

У Києві в суботу буде сухо та тепло — +20…+22 градуси.

А наступний тиждень буде по-справжньому холодним, зазначає синоптикиня.

«Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9…+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів», — уточнює вона.

У кінці наступного тижня, за прогнозом Діденко, на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, середньомісячна температура повітря у жовтні на заході України становитиме +12…+13°С, на решті території — +12…+15°С. Взагалі, вони зазначають, що ця осінь в Україні буде аномально теплою.

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