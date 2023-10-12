Потепління буде коротким, натомість у суботу — «рахат-лукум»: синотик розповіла, коли в Україні знову похолоднішає

Потепління в Україні буде короткочасним, а з 15−16-го жовтня стане істотно холодніше. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«13-го жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей сходу та півдня — без опадів. Температура повітря. Впродовж завтрашнього дня очікується +14+18 градусів, на півдні та заході +16+22 градуси. Вітер буде в Україні переважно північно-західний, помірний, тобто, трохи стихне після сьогоднішнього сильного. У Києві у п'ятницю пройде місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення, +17,+18 градусів. Субота в Києві буде рахат-лукум! — сухо, сонячно й тепло. Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ. А вже у понеділок розпочнеться холодяка!» — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують в Україні теплий жовтень та вважають, що осінь 2023 року буде аномально теплою.

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