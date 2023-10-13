Франція почала розслідування: росіянка Марина Овсяннікова заявила, що її отруїли «білим порошком»

Прокуратура Парижа проводить розслідування за фактом можливого отруєння колишньої співробітниці російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Французькі ЗМІ повідомляють, що 12 жовтня Овсяннікова відчула різке нездужання після того, як вона відчинила двері своєї квартири в центрі Парижа і виявила якийсь порошок.

Марина нібито рішуче заявила, що «була отруєна росіянами».

Генеральний директор міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF) Крістоф Делуар стверджує, що Овсяннікова не говорила про отруєння. «Ми можемо це підтвердити, оскільки були з нею весь день», — написав він на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter).

Однак, зазначає Делуар, версію отруєння було висунуто і, як і раніше, не відкидають. Стан Овсяннікової покращився у другій половині дня, 12 жовтня, але вона поки залишається під наглядом лікарів.

Марина Овсяннікова здобула популярність у березні 2022 року, коли з'явилася в ефірі Першого каналу з антивоєнним плакатом. Її звільнили.

У серпні 2022 року на журналістку завели кримінальну справу про «фейки» про російську армію. Приводом став одиночний пікет на Софійській набережній, коли вона вийшла з плакатом «путін — вбивця. Його солдати — фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?» Овсяннікову відправили під домашній арешт, з-під якого вона втекла разом зі своєю 11-річною донькою. Марині з дитиною вдалося виїхати з росії до Франції.

4 жовтня 2023 року Басманний суд москви заочно засудив Овсяннікову до восьми з половиною років колонії загального режиму у справі про «фейки».

Раніше повідомлялося, що журналісту Олександру Невзорову винесли вирок у росії за правду про війну в Україні.

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