Зникла разом із 11-річною донькою: у росії оголосили у розшук «скандалістку» Овсяннікову

У базі МВС росії з'явилася картка колишньої співробітниці Першого каналу Марини Овсяннікової — її оголосили у федеральний розшук. Про це повідомляє ВВС, зазначаючи, що лише минулого тижня її колишній чоловік та співробітник RT Ігор Овсянніков заявив, що жінка втекла з-під домашнього арешту разом із їхньою 11-річною дочкою.

Проте офіційних підтверджень цієї інформації досі не було.



У серпні Овсяннікову відправили під домашній арешт у рамках розслідування справи про «фейки» про російську армію. А приводом для порушення кримінальної справи став антивоєнний пікет, який Овсяннікова провела 15 липня на Софійській набережній біля Кремля. Тоді журналістка вийшла з плакатом, на якому були фотографії загиблих в Україні дітей та напис: «Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?»



Однак популярність Овсяннікова отримала після того, як 14 березня провела антивоєнну акцію у прямому ефірі новин на Першому каналі. Вона стала за спину ведучої Катерини Андрєєвої з плакатом «NO WAR. Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Russians against war».

Проте в Україні ставлення до персони Овсяннікової не таке однозначне — так, у березні вона виступила на італійському телебаченні і закликала скасувати санкції проти росії, назвавши їх русофобією.

До речі, нещодавно в росії оголосили в розшук і режисера-документаліста Віталія Манського, чий фільм про прихід до влади нинішнього господаря кремля «Свідки путіна» був заборонений до показу в країні-агресорі.

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