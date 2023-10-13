Затримано керівників митниці Одеського аеропорту: у чому їх підозрюють (фото)

В Україні продовжують викривати корупційні схеми на митниці. Правоохоронці затримали начальника митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці та його заступника.

Обом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, йдеться на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службові особи митниці налагодили механізм систематичного отримання хабарів від підприємців.

«До одного з підозрюваних звернувся власник товариства, який мав дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності. Підприємець хотів уточнити у нього повний перелік документів та процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану.

У подальшому посадовець спільно з заступником розробили план, метою якого було систематичне одержання від митного брокера неправомірної вигоди. За неї підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення імпортованих товарів та пришвидшити їх митне оформлення в зоні діяльності очолюваного ними митного поста", — йдеться у повідомленні.

Службових осіб митниці затримано після отримання чергової частини хабаря у сумі 2000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці.

216

Читайте нас у Facebook та Instagram