Де дивитись онлайн Україна U21 — Англія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2025

У понеділок, 16 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка розгромила в гостях однолітків із Люксембургу (3:0), проведе у словацькому Кошице домашній відбірний матч чемпіонату Європи проти команди Англії (арбітр — Густаво Коррея з Португалії).

У минулі роки «молодіжки» двох країн перетиналися одна з одною п'ять разів, і «жовто-сині» поки що жодного разу не перемагали родоначальників футболу (одна нічия та чотири поразки, різниця м'ячів — 2:9).

Зазначимо, що у поточному відбірному циклі підопічні 49-річного ірландця Лі Карслі розгромили в гостях команду Люксембургу (3:0) та знищили вдома Сербію (9:1).

Відеоогляд матчу Англія U21 — Сербія U21 — 9:1

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу англійській «молодіжці». Наприклад, авторитетна контора William Hill, ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 4,65, на нічию — 3,10, на успіх «Трьох левів» — 1,67.

У прямій трансляції зустріч Україна U21 — Англія U21 дивіться на території нашої країни (початок — о 19:30) на регіональних телеканалах «Суспільного», сайті «Суспільне. Спорт» та YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Кваліфікація чемпіонату Європи U21. Група F

16 жовтня (понеділок)

Україна U21 — Англія U21 19:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», YouTube-канал УАФ

Цього ж дня у групі F зіграють Північна Ірландія — Сербія (21:30), а 17 жовтня відбудеться матч Азербайджан — Люксембург (17:00).

Становище команд у групі: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Україна — 6 (2); 4. Люксембург — 3 (3); 4. Сербія — 3 (2); 5. Північна Ірландія — 3 (3); 6. Азербайджан — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодий футболіст «Шахтаря» зник після гри в Бельгії і втік до росії.

Фото uaf.ua

59

Читайте нас у Facebook та Instagram