Не вихідні, а казка: кінець тижня виявиться неймовірним для цих трьох знаків зодіаку

Не тільки синоптики обіцяють ласкаве бабине літо цими вихідними, але й астрологи вважають, що 14 та 15 жовтня пройдуть під щасливою зіркою, але не для всіх. Пощастить деяким представникам зодіакального кола.

За прогнозами астрологів, удача буде на боці Лева, Скорпіона та Овна, пише УНИАН.

Овен

Овни можуть вибитися в лідери, якщо візьмуть всю відповідальність на себе і займуться тим, що дійсно приносить їм задоволення. Подумайте про те, чим ви дійсно хотіли б займатися і як реалізувати ваші ідеї. Потім беріться до справи. Все буде супроводжувати тому, щоб ви здійснили свою мрію.



Лев

Леви можуть отримати визнання в суспільстві і славу. Для цього їм достатньо проявити свою харизму і доброзичливість. Крім того, якщо у вас творча професія, ви можете відкритися з нового боку. Начальство оцінить вас і ваші досягнення, тому може зробити вам вигідну пропозицію. Вона може бути пов'язана як з новим рівнем доходу, так і з новою посадою.

Скорпіон

У ці вихідні вас захлесне неймовірна сексуальна енергія. Тому астрологи радять вам провести цей час зі своєю другою половинкою. Ви можете відправитися в невелику романтичну подорож або повалятися вдома за переглядом кіно. Також на цих вихідних ви можете настільки зблизитися, що незабаром дізнаєтеся про поповнення в родині. Зірки схиляють вас до зачаття дітей.



А для кого середина жовтня буде невдалою, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

25

Читайте нас у Facebook та Instagram