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«Пора тікати з нашого Севастополя»: у ВМС прокоментували атаку на кораблі чф у п'ятницю, 13-го

11:24 14 жовтня 2023
Ударний морський дрон

ВМС України та Сили спецоперацій повторно атакували біля берегів Криму російський військовий корабель «Павло Державін». Також було вражено ворожий буксир, повідомив спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, це сталося у п'ятницю, 13 жовтня.

«Вчора була „п'ятниця тринадцяте“ для чорноморського флоту рф… Двічі був уражений патрульний корабель „Павло Державін“. Лише з другого разу він зрозумів, що йому час уже тікати з нашого Севастополя», — сказав спікер, підтвердивши і ураження ще одного судна чф рф — буксира «Бур».

В даний час здійснюється його буксирування, оскільки самостійно судно пересуватися не може через значні пошкодження.

Нагадаємо, напередодні СБУ спільно з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павло Державін» у Криму, застосувавши експериментальне озброєння.

Фото СБУ

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