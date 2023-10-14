Очільник кремля путін, якого ПАРЄ визнала диктатором, підписав указ про обов’язковий продаж валютної виручки. Все йде по плану, путін рятує рубль і дуже не хоче, щоб він був 100+. Тому кожного разу, коли курс рубля підповзає під 100, вони вигадують щось новеньке. Але це новеньке працює дуже недовго. І з часом їм треба придумати якісь нові заходи з порятунку рубля, пише відомий експерт Сергій Фурса.

«Те саме буде з цим кроком. Тимчасово це укріпило рубль, десь до 97 рублів за долар, але з часом природа візьме своє. І природа рубля. І природа російської держави, — пише Сергій Фурса. — І добре, що вони через політичні причини тримають рубль. Бо власне тримання рубля більш шкідливо для російської економіки, ніж його поступова девальвація. І на цьому тлі путін виступає і каже, що російська економіка сильна як ніколи. Так, дуже схоже. Саме так і веде себе валюта країни, де з економікою все в порядку. А ще й диктатура якась корява, російська.

Кілька місяців тому путін і Ко зібрали провідний бізнес і наказали йому, але не офіційно, повертати валютну виручку. І якщо ти норм диктатор, якщо ти все контролюєш і тебе всі поважають, то цього має вистачити. Це якась неповага до диктатури, коли диктатор зібрав бізнес, розказав йому, як діяти, а потім, з часом, коли бізнес так не діяв, вимушений вже офіційно міняти правила. Тим більше, що половина того бізнесу — це державні компанії, які очолюють твої друзі. І зараз вони просто взяли й поклали на путіна великий болт. Ну або занадто багато доларів застрягає десь у вигляді рупій. І тоді на путіна кладуть не його друзі з державних компаній, а його партнери по Глобальному Півдню. То ж головне питання з курсом рубля полягає у тому, хто саме поклав болт на Путіна. Все точно йде по плану".

І точно по плану, додає Фурса, продовжується відтік капіталу з росії. Бо виступи про зростальні доходи простих росіян впливають тільки на тих простих росіян.

«А люди з грошима все бачать. І щоб прості росіяни цього не бачили, доводиться тримати рубль по 100, — пояснює Фурса. — Ну що ж, як раз зараз в росії є провідні економісти, Азіров і Янукович. Вони хоч у маразмі, але можуть розповісти багато цікавого, чим закінчується тримання валюти на рівні „гривня по 8“ для демонстрації стабільності».

Раніше політолог Євген Магда заявив, що лукашенко та путін отримали чорну мітку світового масштабу.

395

Читайте нас у Facebook та Instagram