Білоруська влада продовжує запевняти у винятковому гуманізмі та добросусідстві — зокрема, щодо вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій «на оздоровлення». І хоча спочатку офіційний Мінськ робив вигляд, що його все це не хвилює і діяльність з «реабілітації» дітей триватиме, наступні кроки засвідчили, що білоруська влада розуміє: тінь Гааги не така примарна і дуже неприємна для їх.

Наприкінці вересня 2023 року Міністерство закордонних справ республіки білорусь провело брифінг для іноземних дипломатів, акредитованих у білорусі, і заявило, що всі звинувачення у незаконному вивезенні українських дітей є фейками та інсинуаціями. Чим це обернеться для лукашенка та путіна, і чи доведеться його оточенню напружуватися, виданню «Салідарнасць» розповів український політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Позиція білоруської влади (як, до речі, і російської) полягає в тому, що „ми просто вивезли дітей із зони бойових дій, і вони всі можуть повернутися“. Але з чого почалися ті військові дії? Від російської агресії, від нападу на сусідню країну. І ніхто в Україні цього не забув. Так само, як не забули, звідки саме відбувався активний військовий удар — це була територія білорусі. Іноземні дипломати чітко розуміють цю ситуацію, і будуть достатньо активно боротися за повернення українських дітей додому. Між діями путіна, який відкрито, на камеру, контактував і домовлявся про робочі зустрічі зі львовою-бєловою, і діями лукашенка, питаннями дітей у якого займається паралімпієць Тала, є істотні відмінності. Ступінь прямої провини лукашенка набагато менший, ніж те, що робить путін. Але абсолютно очевидно, що Міжнародний кримінальний суд звертає увагу на дії білоруського режиму в цьому напрямку. Природно, це нервує лукашенка — і, відповідно, МЗС білорусі, яке вживає відповідних заходів».

Водночас лукашенко в цій ситуації, наголошує політолог, діє як політик, який зраджує неодноразово декларовану ідею «слов'янської єдності».

«Пам’ятаєте, лукашенко завжди говорив про „три братніх народи“. І тепер він фактично сам руйнує заявлену „трійцю“, тому що віддає перевагу росії і діє проти України — і в цій ситуації виглядає як зрадник. Після видачі ордера на арешт путіна і львова-бєлової президент рф нікуди не виїжджав, ні в яку країну. А зараз про „уповноваженого у справах дітей“ у публічному просторі говорять дуже мало. Адже ордер на примусове вилучення дітей — це, по суті, „чорна мітка“ світового масштабу. І це чітко розуміють абсолютно всі, включаючи путіна і лукашенка».

Раніше «ФАКТИ» писали, що політолог спрогнозував майбутнє родини лукашенка: показова історія сім’ї Ніколае Чаушеску.

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