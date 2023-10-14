У трьох областях України скасовано осінні канікули для школярів: що пропонують «натомість»

В Україні, де восени у школярів мають бути канікули, у 2023 році не у всіх областях учні підуть на осінні канікули. У трьох регіонах діти відпочиватимуть від навчання взимку, повідомляє 24 Канал.

Так, школярі у Івано-Франківську не підуть на осінні канікули. Їхній відпочинок стартує лише наприкінці грудня. При цьому триватиме місяць, інформували чиновники мерії.

На Львівщині учні підуть на осінні канікули. Але не всі. Як поінформували в освітньому департаменті Львівської ОВА, у 4 громадах перенесли осінній відпочинок школярів на зиму. Таким чином, школи та громади хочуть заощадити енергоресурси та мінімізувати вплив можливих блекаутів.

Учні у Переяславській громаді також без осінніх канікул. Однак вони відпочиватимуть узимку довше. Але це попереднє рішення, графік ще можуть змінити, — уточнив начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петро Ярмоленко. Він додав: доки дозволяє безпека та енергетична ситуація, учні в громаді навчатимуться.

Для першокласників передбачено додаткові канікули: з 23 до 27 жовтня. Але це теж попереднє рішення, заявив Ярмоленко.

Як писали «ФАКТИ», навесні у школах Київської області канікули відбувалися у різні терміни.

Фото: Pixabay

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