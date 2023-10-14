Обранець «холостячки» Мішиної нецензурно відповів на питання про виїзд з України в розпал війни (фото)

Переможець першого сезону шоу «Холостячка» з акторкою Ксенією Мішиною, комік і сценарист Олександр Еллерт під час повномасштабної війни емігрував до США. Його шанувальники досі не розуміють, як зірці вдалося виїхати, а потім кілька разів повертатися додому.

На це запитання артист відповів у сторіз в Instagram, нецензурно попросивши залишити його в спокої. Еллерт наголосив, що на законних підставах вʼїжджає і виїжджає з України. За його словами, Мінкульт та знайомства йому в цьому не сприяють.

Оскільки в минулому зірка «Холостячки» писав жарти для «Кварталу 95», тож шанувальники припускали, що дозвіл на виїзд українцю видавав Мінкульт, як і іншим артистам-гастролерам.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ксенія Мішина назвала причину розлучення з Еллертом.

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