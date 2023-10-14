Взяли паузу для збільшення масованих ударів: британська розвідка про затишшя кремля

Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що дальня авіація ВПС росії змушена зберігати боєприпаси, які закінчуються, оскільки конфлікт вступає в другу зиму.

«Літаки рф не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 дня», — йдеться в оновлених розвідданих Міноборони.

У звіті зазначається, що хоча такі перерви не є безпрецедентними, цілком ймовірно, що російська армія зберігає наявні запаси ракет AS-23 в очікуванні подальших масованих ударів по Україні взимку. Більшість її нещодавніх ударів були зосереджені на зерновій інфраструктурі, особливо навколо Дунаю. Але вони були здійснені з використанням високоточних безпілотників Shahed іранського виробництва з метою уникнення будь-якого випадкового вогню через сусідній кордон з Румунією, яка є членом НАТО, і де вже спостерігається зростання напруженості.

Нещодавно румунська влада заявила, що знайшла кратер від ймовірного безпілотника, який міг вибухнути при зіткненні з її територією поблизу кордону з Україною. Це відродило занепокоєння з приводу можливого поширення війни на країну-члена НАТО.

Кратер біля села Плауру, розташованого через Дунай від українського порту Ізмаїл, було знайдено після того, як Міністерство оборони Румунії заявило, що виявило серію безпілотників, які прямували до українських річкових портів. Міністерство заявило, що безпілотник, ймовірно, вибухнув при зіткненні, але не було відразу зрозуміло, коли та звідки був запущений БПЛА. Наразі ведеться розслідування.

«Огидні російські атаки на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії», — написала міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску в соціальній мережі X (донедавна Twitter), додавши, що «були знайдені нові докази падіння на румунській землі».

Влада Румунії заявила, що буде збивати російські безпілотники в разі небезпеки і використовувати «всю військову міць» для захисту своєї території.

Раніше військові аналітики попереджали про те, що путін незабаром може отримати новий запас балістичних ракет з Ірану.

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