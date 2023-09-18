Румунія погрожує збивати російські безпілотники

Румунія хоче збивати російські безпілотники в разі небезпеки і використовувати «всю військову міць» для захисту своєї території. Про це заявив заступник начальника Генштабу Георгіца Влад, повідомляє румунський телеканал Digi24.

За останні кілька днів російські безпілотники тричі потрапляли на румунську територію. За його словами, вони також відправили 600 солдатів і радіолокаційне обладнання до українського кордону.

«Ми активізували нашу оборону і ведемо переговори з нашими партнерами по НАТО, щоб знайти рішення проти російської агресії», — сказав Влад в інтерв'ю, повідомляє Digi24.

Уламки російських безпілотників були знайдені навколо містечок Вікторія, Нуфару і Плауру в дельті Дунаю. Вони розташовані неподалік від українських портів, які неодноразово ставали мішенню російських атак.

Додамо, що 12 вересня міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в містечку Плауру неподалік українського Ізмаїла. Очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав населення заспокоїтися. 14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило «рішучий протест» росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, і викликало посла росії та консультується з НАТО.

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