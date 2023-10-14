Італія на тлі скандалу розгромила Мальту: відеоогляди матчів кваліфікації Євро-2024

У суботу, 14 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 було зіграно ще сім поєдинків у трьох групах. Нагадаємо, що Франція, Португалія та Бельгія вже здобули путівки до фінального турніру чемпіонату Європи, який наступного року прийме Німеччина.

Група С

Україна — Північна Македонія — 2:0 (Судаков, 30, Караваєв, 90+5).

Італія — Мальта — 4:0 (Бонавентура, 23, Берарді, 45+1, 64, Фраттезі, 90+4).

Напередодні поєдинку на арені «Сан-Нікола» у Барі у таборі збірної Італії спалахнув гучний скандал. Два провідні футболісти команди — Сандро Тоналі з «Ньюкасла» та Ніколо Дзаньоло з «Астон Вілли» — змушені були залишити табір Скуадри Адзурри у зв'язку з розслідуванням у справі про нелегальні ставки (раніше журналіст Фабриціо Корона повідомив, що Дзаньоло взагалі робив ставки прямо під час поєдинку Кубка Італії, перебуваючи на лаві запасних). За останніми даними, Дзаньоло звинувачують в організації незаконної букмекерської контори, а Тоналі вже навіть погодився лікуватися від ігрової залежності.

Як би там не було, на футбольному полі підопічні Лучано Спаллетті абстрагувалися від проблем і завдяки дебютному голу за збірну 34-річного Бонавентури, двом влучним ударам Берарді і м'ячу Фраттехзі прогнозовано обіграли остров'ян і знову обійшли Україну.

Становище команд: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 10 (5); 3. Україна — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (6).

Група G

Угорщина — Сербія — 2:1 (Варга, 21, Шаллай, 34 — Павлович, 33).

Угорці змогли обіграти головного конкурента і в гостях, і вдома, реально претендуючи на потрапляння на Євро-2024. Втім, у такій слабкій групі й Сербія ще нічого не втратила.

Болгарія — Литва — 0:2 (Ширвіс, 45, 55). На 42-й хвилині вилучено Краєва (Болгарія).

Литовці, які створили у Софії маленьку сенсацію, довели свою безпрограшну серію у матчах з Болгарією до трьох поєдинків.

Становище команд: 1. Угорщина — 13 (5); 2. Сербія — 10 (6); 3. Чорногорія — 8 (5); 4. Литва — 5 (6); 5. Болгарія — 2 (6).

Група Н

Північна Ірландія — Сан-Марино — 3:0 (Сміт, 5, Мадженніс, 11, Макменамін, 81).

Словенія — Фінляндія — 3:0 (Шешко, 16, з пенальті, 28, Янжа, 90+2).

Долю зустрічі в Любляні на користь господарів поля вирішив «дубль» форварда «Лейпцига» Шешко, який засмучував фінів, не зважаючи на розбиту голову. А в компенсований час захисник Янжа взагалі довів справу до розгрому.

Данія — Казахстан — 3:1 (Вінд, 36, Сков, 45+2, 48 — Вороговський, 58).

Становище команд: 1. Словенія — 16; 2. Данія — 16; 3. Фінляндія — 12; 4. Казахстан — 12; 5. Північна Ірландія — 6; 6. Сан-Марино — 0.

У неділю, 15 жовтня, у відборі Євро-2024 зіграють: група А — Грузія — Кіпр, Норвегія — Іспанія; група D — Туреччина — Латвія, Уельс — Хорватія; група Е — Чехія — Фарери, Польща — Молдова; група І — Швейцарія — білорусь, Румунія — Андорра (зустріч Косово — Ізраїль перенесено).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Вірменії під керівництвом Олександра Петракова програла в гостях Латвії.

Фото Twitter Nazionale Italiana

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