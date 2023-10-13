Шедевр Мбаппе та оновлений світовий рекорд Кріштіану Роналду: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У п'ятницю, 13 жовтня, у відбірному турнірі Євро-2024, де збірна України проведе домашній матч проти Північної Македонії, відбулися ще сім поєдинків у групах. Нагадаємо, напередодні команда Олександра Петракова Вірменія зазнала поразки у Ризі.

Кваліфікація Євро-2024. 7-й тур

Група В

Нідерланди — Франція — 1:2 (Хартман, 83 — Мбаппе, 7, 53).

У першому матчі суперників у групі команда Дідьє Дешама розгромила «помаранчевих» на «Стад де Франс» з непристойним рахунком 4:0, і тому голландці на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі, зрозуміло, прагнули помсти. Тим паче, що турнірне становище зобов'язувало.

Але у Мбаппе, який швидко відкрив рахунок, а потім оформив «дубль», і компанії в цей вечір були свої плани. Після шостої поспіль перемоги збірна Франції гарантувала собі путівку до фінального турніру чемпіонату Європи! А ось голландці ризикують і за друге місце не зачепитися. Особливо з урахуванням перемоги греків у Дубліні.

До речі, форвард «ПСЖ» Кіліан Мбаппе довів рахунок своїх голів за збірну Франції до 42, що дозволило йому випередити Мішеля Платіні (41) та вийти на чисте четверте місце у списку найкращих бомбардирів «триколірних». Більше за збірну Франції забили лише Антуан Грізманн (44 голи), Тьєррі Анрі (51) та Олів'є Жиру (54).

Ірландія — Греція — 0:2 (Якумакіс, 20, Масурас, 45+4).

Становище команд: 1. Франція — 18 очок (6 матчів); 2. Греція — 12 (6); 3. Нідерланди — 9 (5); 4. Ірландія — 3 (6); 5. Гібралтар — 0 (5).

Група F

Австрія — Бельгія — 2:3 (Ляймер, 73, Забітцер, 84, з пенальті — Лукебакіо, 12, 55, Лукаку, 58). На 79-й хвилині вилучено Онану (Бельгія).

Бельгійці з 9-м голом найкращого бомбардира кваліфікації Лукаку ледь не розтратили у Відні перевагу в три м'ячі, але все ж змогли втримати перемогу та їдуть на чемпіонат Європи до Німеччини.

Естонія — Азербайджан — 0:2 (Байрамов, 9, Шейдаєв, 45+4, з пенальті).

Азербайджанці здобули в Таллінні історичного успіху, з 37-ї спроби все ж таки здобувши свою першу гостьову перемогу у відбірних турнірах чемпіонатів Європи (після 32 поразок та чотирьох нічиїх).

Становище команд: 1. Бельгія — 16 (6); 2. Австрія — 13 (6); 3. Швеція — 6 (5); 4. Азербайджан — 4 (5); 5. Естонія — 1 (6).

Група J

Португалія — Словаччина — 3:2 (Гонсалу Рамуш, 18, Кріштіану Роналду, 29, з пенальті, 72 — Ганцко, 69, Лоботка, 80).

Найрезультативніша команда відбірного турніру Португалія (різниця м'ячів — 27:2!) з першими пропущеними у відборі м'ячами перемогла збірну Словаччини та з оновленим світовим рекордом Кріштіану Роналду (124-й та 125-й м'ячі у 200-му матчі за національну команду!) достроково пробилася на Євро-2024.

Ісландія — Люксембург — 1:1 (Оскарссон, 23 — Жерсон Родрігес, 46).

Ексфутболіст «Динамо» Жерсон Родрігес, який вийшов на заміну після перерви, вразив ворота ісландців своїм другим дотиком до м'яча у поєдинку.

Ліхтенштейн — Боснія та Герцеговина — 0:2 (Рахманович, 14, Стеванович, 41).

Становище команд: 1. Португалія — 24; 2. Словаччина — 13; 3. Боснія та Герцеговина — 12; 4. Люксембург — 11; 5. Ісландія — 10; 6. Ліхтенштейн — 0.

В свою чергу, суперник збірної України в групі Англія на знаменитому «Уемблі» у Лондоні обіграла в товариському матчі гостей з Австралії — 1:0 (Уоткінс, 58).

У суботу, 14 жовтня, у кваліфікації чемпіонату Європи зіграють: група С — Україна — Північна Македонія, Італія — Мальта; група G — Угорщина — Сербія, Болгарія — Литва; група Н — Північна Ірландія — Сан-Марино, Словенія — Фінляндія, Данія — Казахстан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України перемогла у відборі Євро-2025 команду Люксембургу.

Фото Equipe de France

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