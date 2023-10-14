Україна з неймовірним голом Караваєва перемогла Північну Македонію: відеоогляд відбірного матчу Євро-2024

У суботу, 14 жовтня, збірна України з футболу, яка поступилася в минулому поєдинку Італії (1:2), провела у столиці Чехії Празі домашній відбірний матч чемпіонату Європи проти Північної Македонії.

Кваліфікація Євро-2024. Група С. 7-й тур

Україна — Північна Македонія — 2:0

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 88), Зубков (Малиновський, 67), Довбик (Яремчук, 76).

Голи: Судаков (30), Караваєв (90+5).

Підопічні Сергія Реброва ледь не обпеклися на балканцях, коли у першій зустрічі у Скоп'є «горіли» після першого тайму — 0:2 і ціною неймовірних зусиль вирвали у підсумку перемогу — 3:2. Щоправда, цього разу «жовто-синім» у столиці Чехії через травми не могли допомогти ані автор вирішального голу у тій зустрічі Циганків, ані капітан команди Ярмоленко, який переніс операцію на коліні у Барселоні, ані захисник Кривцов.

З урахуванням кадрових проблем Ребров довірив місце в «основі» п'ятьом гравцям «Шахтаря» та шести легіонерам, троє з яких свого часу теж виступали за донецький клуб.

З перших хвилин «жовто-сині» контролювали гру. Створив момент Довбик, міцно докучав суперникам на лівому фланзі Мудрик, але македонці трималися. І все ж таки на 30-й хвилині гості капітулювали: удар Судакова з-за штрафного майданчика, рикошет від захисника Серафимова, і м'яч у сітці — 1:0.

А далі команда Реброва видала п'ятихвилинку жахів. Як Україна не пропустила після ударів македонців — одному Богові відомо. А ще голкіперу Трубіну, який двічі врятував свою команду від вірних голів. Нікуди не годиться. Прохідний двір. Навіть Андрій Шевченко від побаченого хапався на трибуні за голову.

У результаті до перерви статистика практично не помітила переваги України: удари — 8:7, у площину — 3:3. Добре, що хоч рахунок на табло був на користь хлопців Реброва.

Продовжували «душити» македонці і після перерви. Але Україна мала чудові шанси остудити їхній запал. Але Мудрик, якого Довбик вивів на побачення з Димитрієвські, як і пізніше Судаков, не зміг переграти воротаря македонців, а після удару головою Матвієнка гостей врятувала поперечина.

Ще був шанс забити у Яремчука. Але головне, що перестали «чудити» в обороні. Адже македонці йшли вперед до останнього. А вже на 5-й компенсованій хвилині гол-шедевр забив динамівець Караваєв, який, побачивши, що голкіпер суперника далеко вийшов із воріт, майстерно покарав його крученим здалеку — 2:0. Три очки здобули. Потрібні ще шість — з Мальтою та Італією.

В іншому матчі у групі 14 жовтня (початок о 21:45) зіграють Італія та Мальта.

Становище команд: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Україна — 10 (6); 3 Італія — 7 (4); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (5).

У 8-му турі в групі С у вівторок, 17 жовтня, зіграють: Мальта — Україна та Англія — Італія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися відбірний матч чемпіонату Європи між молодіжними збірними України та Англії.

Фото uaf.ua

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