Загроза теракту: відвідувачів Лувру евакуювали, музей тимчасово закрили

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надзвичайні заходи для забезпечення безпеки в країні. Він наказав направити до 7000 солдатів для посиленого патрулювання вулиць. Рішення було ухвалено після того, як довелося евакуювати Лувр, Версальський палац та Ліонський залізничний вокзал у Парижі. На всіх трьох об'єктах було отримано попередження про вибухові пристрої.

Пізніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що тривога виявилася хибною. Однак ризикувати в нинішній ситуації влада не захотіла. Лувр та Версальський палац закрили щонайменше на добу для відвідувань.

Днем раніше у Франції було оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Приводом для цього став теракт у Аррасі на півночі країни. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у цьому місті 20-річний чоловік напав із ножем на одну зі шкіл. Він убив вчителя й тяжко поранив ще двох людей. Нападника вдалося затримати.

Президент Макрон повідомив, що поліція запобігла ще одному такому ж нападу. В обох випадках нападники є ісламістами.

В адміністрації Макрона заявили, що солдатів буде розгорнуто для вуличного патрулювання до вечора 16 жовтня. Вони будуть нести службу в такому режимі до подальшого повідомлення в рамках операції з забезпечення безпеки у великих міських центрах і на туристичних об'єктах.

Особливе занепокоєння влади викликають спортивні заходи. Ісламісти активізувалися в той момент, коли Франція приймає чемпіонат світу з регбі. Дарманен повідомив на пресконференції, що для забезпечення безпеки матчів буде задіяно 3500 поліцейських.

Міністр нагадав, що протягом багатьох років Франція зазнавала серії атак ісламістів. Найбільш кривавим із них став одночасний напад терористів-смертників на розважальні заклади та кафе у Парижі у листопаді 2015 року.

А масові заворушення востаннє охоплювали всю Францію у липні 2023 року. Їх спровокувало вбивство поліцейським 17-річного Наеля, нащадка алжирських іммігрантів.

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