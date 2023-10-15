«Час для мене зупинився»: культовий режисер Олександр Сокуров обурений забороною прокату в росії його нового фільму

Культовий кінорежисер Олександр Сокуров повідомив, що отримав офіційне рішення Міністерства культури росії про відмову видати прокатне посвідчення його фільму «Казка». Таким чином, відомство унеможливило показ картини, запланований на 15 жовтня в рамках міжнародного фестивалю КАРО. Арт у Москві.

Сокуров, який рік тому підтримав номінацію фільму-розслідування Навального «Палац для Путіна» на Національну премію «Білий слон», передбачав, що картину заборонять. Напередодні він заявив: «Наразі ми намагаємося з'ясувати мотивування. Чекають великі проблеми в житті — як у радянські часи, коли всі мої роботи були заборонені до показу. Час мого життя знову зупинився».

Причину заборони путінський Мінкульт так і не пояснив. На думку Сокурова, намагатися оскаржити рішення марно. «Ми маємо справу з черговим етапом цензури», — зазначив режисер.

Сокуров припустив, що у майбутньому Мінкульт запровадить «негласну заборону» на показ усіх його робіт.

«Я не просто протестую проти цензури — я заявляю протест проти порушення мого конституційного права вільного спілкування моїх творів зі співвітчизниками», — наголосив Сокуров.

Раніше режисер говорив, що «Казка» стане його останнім фільмом. Прем'єра картини відбулася у серпні 2022 року на міжнародному кінофестивалі у Локарно. Після цього її показували на багатьох інших кінофестивалях по всьому світу.

Головні герої картини: Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та Вінстон Черчілль. Вони зустрічаються у пеклі. Під час створення фільму Сокуров використовував кадри з документальної хроніки та тексти реальних промов.

Нагадаємо, фільми Олександра Сокурова неодноразово перемагали на найпрестижніших кінофестивалях у світі — у Каннах («Молох»), Локарно («Самотній голос людини»), Берліні («Дні затемнення»), Венеції («Фауст»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ексведучий «Розсміши коміка» Дмитро Шепелєв зніматиме для пропагандистського каналу «росія-1» шоу в Маріуполі, де рашисти вбили тисячі українців. А запроданка Оксана Байрак прижилася в рф і знімає там фільм із такими ж зрадниками, як сама.

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