Дитина не вижила: п'яний водій став винуватцем трагедії на Закарпатті (фото)

На Закарпатті знов сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина.

Співробітники поліції затримали водія, який в стані сп’яніння здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, яка від отриманих травм померла на місці аварії, повідомили в поліції.

Аварія сталась 14 жовтня о 16 годині у в селі Тур"я Поляна, що в Ужгородському районі.

Відомо, що 46-річний водій автомобіля марки BMW, значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким в той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.

Від отриманих травм малолітня померла на місці події.

Поліцейські освідчили водія — за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові.

Наразі слідчі затримали зловмисника й відкрили кримінальне провадження

Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нещодавно під Києвом п’яний водій скоїв смертельну ДТП, в якій загинув 2-річний хлопчик.

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