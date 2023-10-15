З завтрашнього дня в Україні — різке похолодання, сильні дощі та мокрий сніг

Після короткого потепління новий тиждень в Україні почнеться з похолодання, яке принесуть дощі і навіть мокрий сніг.

Тож максимальна температура повітря ледь досягатиме +7+12 градусів, і навіть на півдні — до +15 градусів. Трохи тепла ще припаде на Луганщину, місцями до +20 градусів. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з розрахунками, холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. Мокрий сніг можливий у Карпатах.

У Києві 16 жовтня, дощитиме й відчуватиметься похолодання — вдень стовпчики термометрів покажуть лише близько +10 градусів.

Більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці, вдень у понеділок опади послабшають.

Синоптична карта Європи на 16 жовтня

Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром.

Про те свідчать і прогнози синоптиків Укргідрометцентру.

Також там попередили про сильні пориви вітру по всій території України найближчим часом (вночі і вдень 16 жовтня) — 15−20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.

Нагадаємо, що в цілому жовтень в Україні має бути аномально теплим.

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